Халеп стала чемпионкой турнира Premier в Дубае

Симона Халеп. Фото j48tennis.net

Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Вторая ракетка мира, 28-летняя румынка, посеянная под первым номером, в трех сетах сломила сопротивление 20-летнейиз Казахстана, занимающей в рейтинге WTA 19-е место, со счетом 3:6, 6:3, 7:6(5).За 2 часа 27 минут, проведенные на корте, соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Симона выполнила три эйса, Елена – два при этом обе совершили на подаче по пять двойных ошибок. Теперь счет личных встреч теннисисток стал равный – 1:1.Титул, завоеванный на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships, стал для Халеп 20-м в карьере, принеся 470 рейтинговых очков и $696,860 призовых.Симона Халеп (Румыния, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, SE) – 3:6, 6:3, 7:6(5)