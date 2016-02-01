На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Халеп стала чемпионкой турнира Premier в Дубае
Симона Халеп стала чемпионкой турнира Premier в ДубаеСимона Халеп. Фото j48tennis.net

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Вторая ракетка мира, 28-летняя румынка Симона Халеп, посеянная под первым номером, в трех сетах сломила сопротивление 20-летней Елены Рыбакиной из Казахстана, занимающей в рейтинге WTA 19-е место, со счетом 3:6, 6:3, 7:6(5).

За 2 часа 27 минут, проведенные на корте, соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Симона выполнила три эйса, Елена – два при этом обе совершили на подаче по пять двойных ошибок. Теперь счет личных встреч теннисисток стал равный – 1:1.

Титул, завоеванный на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships, стал для Халеп 20-м в карьере, принеся 470 рейтинговых очков и $696,860 призовых.

Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.
Финал
Симона Халеп (Румыния, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, SE) – 3:6, 6:3, 7:6(5)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Дубай. Халеп отдала два гейма Брэйди и вышла в финал
Дубай. Рыбакина на двух тай-брейках обыграла Мартич и стала первой финалисткой
Дубай. Халеп не пустила Соболенко в полуфинал
Дубай. Халеп и Соболенко встретятся в 1/4 финала
Дубай. Бенчич стала чемпионкой турнира, обыграв Квитову
Дубай. Свитолина защитила титул, обыграв в финале Касаткину
Энди Маррей стал победителем турнира в Дубае
Дубай. Халеп сложила полномочия действующей чемпионки, проиграв Иванович
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Дубай. Халеп победила Рыбакину: обзор финального матча (видео)
Оже-Альяссим стал вторым финалистом турнира ATP250 в Марселе
Халеп стала чемпионкой турнира Premier в Дубае
Марсель. Циципас стал первым финалистом
Марсель. Даниил Медведев проиграл 58-й ракетке мира в 1/4 финала (+Видео)

Последние новости спорта

21:09

Отто Уаллин: Не уверен, что Фьюри сумеет «вынести» Уайлдера 121 | Бокс

20:45

Дубай. Халеп победила Рыбакину: обзор финального матча (видео) 122 | Теннис / Видео

20:35

Оже-Альяссим стал вторым финалистом турнира ATP250 в Марселе 116 | Теннис

20:13

Халеп стала чемпионкой турнира Premier в Дубае 143 | Теннис

19:31

Марсель. Циципас стал первым финалистом 120 | Теннис

19:17

Норвежец Клебо выиграл спринт на пятом этапе «Ски Тура» (+Видео) 135 | Лыжные гонки

18:55

Норвежская лыжница Фалла победила в спринте на пятом этапе «Ски Тура» (+Видео) 137 | Лыжные гонки

18:24

Меркушина: До конца первого подъема я ехала без палки 144 | Биатлон

18:14

Елена Пидгрушная: Я неделю волновалась перед этой гонкой 153 | Биатлон

17:48

Джима: Мы сейчас уже не такая ведущая команда, как раньше, но стараемся держаться 146 | Биатлон

Все новости

ВИДЕО

Дубай. Халеп победила Рыбакину: обзор финального матча (видео)

НБА. Данк Брэдли Била и аллей-уп Дэнни Грина на Леброна Джеймса – в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Дубай. Халеп разгромила Брэйди: обзор матча 1/2 финала (видео)

Дубай. Рыбакина победила Мартич: обзор матча 1/2 финала (видео)

Дубай. Халеп обыграла Соболенко: обзор матча 1/4 финала (видео)

НБА. Тобиас Харрис и Джоэл Эмбиид – в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Дубай. Брэйди победила Мугурусу: обзор матча 1/4 финала (видео)



Топ-новости недели

Украинские биатлонистки – бронзовые призеры чемпионата мира в эстафете
Норвежские биатлонисты - чемпионы мира в одиночной смешанной эстафете; украинцы - десятые
Мартен Фуркад – чемпион мира в индивидуальной гонке; Семенов – 31-й
Доротея Вирер – чемпионка мира в индивидуальной гонке; Меркушина – 11-я
Француз Жаклен – чемпион мира в гонке преследования; Прима – 24-й


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2020 (449)
Январь 2020 (616)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги