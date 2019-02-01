Марсель. Циципас стал первым финалистом

В Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом 769 670 евро в одиночном разряде прошел первый полуфинальный матч.



Действующий чемпион турнира, шестая ракетка мира 21-летний грек Стефанос Циципас (2) обыграл 22-летнего Александра Бублика из Казахстана, занимающего в рейтинге ATP 55-е место, со счетом 7:5, 6:3.



Матч продолжался 1 час 8 минут. Циципас взял две подачи Бублика и не удержал одну свою. Стефанос выполнил четыре эйса, Александр – три, при этом оба избежали двойных ошибок на подаче. Ранее теннисисты не встречались.



В финале турнира Open 13 Provence соперником Циципаса станет или канадец Феликс Оже-Альяссим (7), или француз Жиль Симон.



Теннис. ATP250. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд 769 670 евро. Одиночный разряд. 28 участников.

1/2 финала

Стефанос Циципас (Греция, 2) –Александр Бублик (Казахстан) – 7:5, 6:3