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Марсель. Циципас обыграл Поспишила и в 1/2 финала встретится с Бубликом (+Видео)
Марсель. Циципас обыграл Поспишила и в 1/2 финала встретится с БубликомВ Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом 769 670 евро в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала. 

Действующий чемпион турнира, шестая ракетка мира 21-летний грек Стефанос Циципас (2) обыграл в двух партиях 29-летнего канадца Вашека Поспишила, занимающего в мировом рейтинге 98-е место, со счетом 7:5, 6:3.

За 1 час 27 минут игрового времени Циципас реализовал три брейк-0пойнта из пяти возможных и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Стефаноса восемь эйсов и одна двойная ошибка, а Поспишил шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в финал турнира Циципас поспорит с Александром Бубликом из Казахстана, который выбил из борьбы четвертого сеяного канадца Дениса Шаповалова - 7:5, 4:6, 6:3.

Теннис. ATP250. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд 769 670 евро. Одиночный разряд. 28 участников.
1/4 финала
Стефанос Циципас (Греция, 2) – Вашек Поспишил (Канада, SR) – 7:5, 6:3
Александр Бублик (Казахстан) – Денис Шаповалов (Канада, 4) – 7:5, 4:6, 6:3
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