Марсель. Циципас обыграл Поспишила и в 1/2 финала встретится с Бубликом (+Видео)

Теннис. ATP250. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд 769 670 евро. Одиночный разряд. 28 участников.

В Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом 769 670 евро в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.Действующий чемпион турнира, шестая ракетка мира 21-летний грек(2) обыграл в двух партиях 29-летнего канадца, занимающего в мировом рейтинге 98-е место, со счетом 7:5, 6:3.За 1 час 27 минут игрового времени Циципас реализовал три брейк-0пойнта из пяти возможных и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Стефаноса восемь эйсов и одна двойная ошибка, а Поспишил шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.За выход в финал турнира Циципас поспорит сиз Казахстана, который выбил из борьбы четвертого сеяного канадца- 7:5, 4:6, 6:3.Стефанос Циципас (Греция, 2) – Вашек Поспишил (Канада, SR) – 7:5, 6:3Александр Бублик (Казахстан) – Денис Шаповалов (Канада, 4) – 7:5, 4:6, 6:3