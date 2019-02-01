Дубай. Халеп разгромила Брэйди: обзор матча 1/2 финала (видео)

Симона Халеп, посеянная под первым номером, в матче 1/2 финала на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс разгромила прошедшую через квалификацию американку Дженнифер Брэйди, занимающую в рейтинге WTA 52-е место, со счетом

В финале Симону Халеп ожидает Елена Рыбакина из Казахстана.



Вторая ракетка мира румынка, посеянная под первым номером, в матче 1/2 финала на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс разгромила прошедшую через квалификацию американку, занимающую в рейтинге WTA 52-е место, со счетом 6:2, 6:0 . Теннисистки играли 1 час 2 минуты.В финале Симону Халеп ожидает Елена Рыбакина из Казахстана.