Дубай. Халеп отдала два гейма Брэйди и вышла в финал

Симона Халеп. Фото j48tennis.net

еннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде прошле второй полуфинальный матч.Вторая ракетка мира, 28-летняя румынка, посеянная под первым номером, разгромила прошедшую через квалифкацию 24-летнюю американку, занимающую в рейтинге WTA 52-е место, со счетом 6:2, 6:0.Теннисистки играли 1 час 2 минуты. За это время Халеп реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и отыграла оба брейк-пойнта, имевшиеся у Брэйди. На подаче соперницы допустили по одной двойной ошибке, при этом Симона выполнила один эйс, а Дженнифер – два. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу румынки.В финале Симону Халеп ожидает Елена Рыбакина из Казахстана.Симона Халеп (Румыния, 1) – Дженнифер Брэйди (США, Q) – 6:2, 6:0