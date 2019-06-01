Дубай. Рыбакина победила Мартич: обзор матча 1/2 финала (видео)

Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге 19-е место, в матче 1/2 финала на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс одолела 15-ю ракетку мира хорватку Петру Мартич (8) со счетом

В финале Рыбакина скрестит ракетки или с румынкой Симоной Халеп (1), или с американкой Дженнифер Брэйди (Q).



Представительница Казахстана, занимающая в мировом рейтинге 19-е место, в матче 1/2 финала на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс одолела 15-ю ракетку мира хорватку(8) со счетом 7:6(5), 7:6(2) . Матч продолжался 2 часа 12 минут.В финале Рыбакина скрестит ракетки или с румынкой Симоной Халеп (1), или с американкой Дженнифер Брэйди (Q).