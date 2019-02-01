Дубай. Рыбакина на двух тай-брейках обыграла Мартич и стала первой финалисткой

Елена Рыбакина. Фото j48tennis.net

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде прошел первый полуфинальный матч.



20-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге 19-е место, одолела 15-ю ракетку мира, 29-летнюю хорватку Петру Мартич (8) со счетом 7:6(5), 7:6(2).



За 2 часа 12 минут, проведенные на корте, соперницы взяли по три подачи друг друга. Рыбакина выполнила шесть эйсов и допустила четыре двойные ошибки, а Мартич на подаче не ошибалась и два раза подала навылет. Между собой теннисистки играли впервые.



В финале Рыбакина скрестит ракетки или с румынкой Симоной Халеп (1), или с американкой Дженнифер Брэйди (Q).



Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.

1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан, SE) – Петра Мартич (Хорватия, 8) – 7:6(5), 7:6(2) В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде прошел первый полуфинальный матч.20-летняя представительница Казахстана, занимающая в мировом рейтинге 19-е место, одолела 15-ю ракетку мира, 29-летнюю хорватку(8) со счетом 7:6(5), 7:6(2).За 2 часа 12 минут, проведенные на корте, соперницы взяли по три подачи друг друга. Рыбакина выполнила шесть эйсов и допустила четыре двойные ошибки, а Мартич на подаче не ошибалась и два раза подала навылет. Между собой теннисистки играли впервые.В финале Рыбакина скрестит ракетки или с румынкой Симоной Халеп (1), или с американкой Дженнифер Брэйди (Q).Елена Рыбакина (Казахстан, SE) – Петра Мартич (Хорватия, 8) – 7:6(5), 7:6(2)