Дубай. Халеп обыграла Соболенко: обзор матча 1/4 финала (видео)

Симона Халеп, посеянная под первым номером, в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс обыграла в трех партиях белоруску Арину Соболенко, занимающую в мировом рейтинге 13-е место, со счетом

В полуфинале соревнований Dubai Duty Free Championships Халеп встретится с американкой



Вторая ракетка мира румынка, посеянная под первым номером, в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс обыграла в трех партиях белоруску, занимающую в мировом рейтинге 13-е место, со счетом 3:6, 6:2, 6:2 . Матч продолжался 1 час 36 минут.В полуфинале соревнований Dubai Duty Free Championships Халеп встретится с американкой Дженнифер Брэйди