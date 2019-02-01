Дубай. Халеп не пустила Соболенко в полуфинал

Симона Халеп. Фото j48tennis.net

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.



Вторая ракетка мира, 28-летняя румынка Симона Халеп, посеянная под первым номером, обыграла в трех партиях 21-летнюю белоруску Арину Соболенко, занимающую в мировом рейтинге 13-е место, со счетом 3:6, 6:2, 6:2.



За 1 час 36 минут, проведенные на корте? Халеп сделал шесть брейков из восьми возможных, Соболенко – три из трех. Симона выполнила два эйса и избежала двойных ошибок, а Арина ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь счtт в личных встречах стал 3:1 в пользу румынки.



В полуфинале соревнований Dubai Duty Free Championships Халеп скрестит ракетки с американкой



Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.

1/4 финала

Симона Халеп (Румыния, 1) – Арина Соболенко (Беларусь, 7) – 3:6, 6:2, 6:2 В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.Вторая ракетка мира, 28-летняя румынка, посеянная под первым номером, обыграла в трех партиях 21-летнюю белоруску, занимающую в мировом рейтинге 13-е место, со счетом 3:6, 6:2, 6:2.За 1 час 36 минут, проведенные на корте? Халеп сделал шесть брейков из восьми возможных, Соболенко – три из трех. Симона выполнила два эйса и избежала двойных ошибок, а Арина ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь счtт в личных встречах стал 3:1 в пользу румынки.В полуфинале соревнований Dubai Duty Free Championships Халеп скрестит ракетки с американкой Дженнифер Брэйди Симона Халеп (Румыния, 1) – Арина Соболенко (Беларусь, 7) – 3:6, 6:2, 6:2