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Марсель. Даниил Медведев стартовал с победы
В Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом 769 670 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Пятая ракетка мира, 24-летний россиянин Даниил Медведев, посеянный под первым номером, в трех сетах обыграл 18-летнего итальтянца Янника Синнера, занимающего в рейтинге ATP 68-е место, со счетом 1:6, 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Медведев реализовал четыре брейк-пойнта из семи возможных, Синнер – два из двух. На подаче соперники допустили по одной двойной ошибке, при этом Даниил выполнил семь эйсов, а Янник – один. Ранее теннисисты не встречались.

В четвертьфинале соперником Медведева будет француз Жиль Симон, который победил Аляжа Бедене из Словении - 7:6(6), 6:4.

Теннис. ATP250. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд 769 670 евро. Одиночный разряд. 28 участников.
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 1) – Янник Синнер (Италия) – 1:6, 6:1, 6:2
Жиль Симон (Франция) – Аляж Бедене (Словения) – 7:6(6), 6:4
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