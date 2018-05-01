Марсель. Шаповалов победил Чилича во втором круге

В Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом 769 670 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



15-я ракетка мира, 20-летний канадец Денис Шаповалов, посеянный под четвертым номером, одержал победу над 31-летним хорватом Марином Чиличем, занимающим в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 6:4, 4:6, 6:2.



За 2 часа, проведенные на корте, Шаповалов сделал три брейка из девяти возможных, Чилич – один из семи. На счету победителя 17 эйсов и две двойные ошибки, а Марин семь раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе канадец вышел вперед в личном противостоянии с хорватом – 2:1.



В четвертьфинале соперником Шаповалова будет представитель Казахстана Александр Бублик, который выбил из борьбы шестого сеяного француза Бенуа Пэра – 3:6, 6:4, 6:4.



Теннис. ATP250. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд 769 670 евро. Одиночный разряд. 28 участников.

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада, 4) - Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 4:6, 6:2

Александр Бублик (Казахстан) – Бенуа Пэр (Франция, 6) – 3:6, 6:4, 6:4