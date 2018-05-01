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Марсель. Шаповалов победил Чилича во втором круге
В Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом 769 670 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

15-я ракетка мира, 20-летний канадец Денис Шаповалов, посеянный под четвертым номером, одержал победу над 31-летним хорватом Марином Чиличем, занимающим в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 6:4, 4:6, 6:2. 

За 2 часа, проведенные на корте, Шаповалов сделал три брейка из девяти возможных, Чилич – один из семи. На счету победителя 17 эйсов и две двойные ошибки, а Марин семь раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе канадец вышел вперед в личном противостоянии с хорватом – 2:1.

В четвертьфинале соперником Шаповалова будет представитель Казахстана Александр Бублик, который выбил из борьбы шестого сеяного француза Бенуа Пэра – 3:6, 6:4, 6:4.

Теннис. ATP250. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд 769 670 евро. Одиночный разряд. 28 участников.
Второй круг
Денис Шаповалов (Канада, 4) - Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 4:6, 6:2
Александр Бублик (Казахстан) – Бенуа Пэр (Франция, 6) – 3:6, 6:4, 6:4
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