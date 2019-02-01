Дубай. Брэйди победила Мугурусу: обзор матча 1/4 финала (видео)

Дженнифер Брэйди, занимающая в рейтинге WTA 52-е место, в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс одержала волевую победу над 16-й ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой (9) со счетом

Соперница Брэйди по полуфиналу определится в матче Симона Халеп (Румыния, 1) – Арина Соболенко (Беларусь, 7).



Прошедшая через квалификацию американка, занимающая в рейтинге WTA 52-е место, в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс одержала волевую победу над 16-й ракеткой мира испанкой(9) со счетом 6:7(5), 6:3, 6:4 . Матч продолжался 2 час 9 минут.Соперница Брэйди по полуфиналу определится в матче Симона Халеп (Румыния, 1) – Арина Соболенко (Беларусь, 7).