Дубай. Брэйди победила Мугурусу: обзор матча 1/4 финала (видео)

Мужская сборная Украины по биатлону опустилась в Кубке наций на 7-е место, женская сборная сохранила 8-е место 17 | Биатлон
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Норвежские биатлонисты - чемпионы мира в одиночной смешанной эстафете; украинцы - десятые 126 | Биатлон / Главные новости спорта
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