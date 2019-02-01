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Дубай. Брэйди обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал
Дубай. Брэйди обыграла Мугурусу и вышла в полуфиналДженнифер Брэйди. Фото j48tennis.net

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные  матчи.

Прошедшая через квалификацию 24-летняя американка Дженнифер Брэйди, занимающая в рейтинге WTA 52-е место, одержала волевую победу над 16-й ракеткой мира, 26-летней испанкой Гарбинье Мугурусой (9) со счетом 6:7(5), 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 час 9 минут. За это время Брэйди выиграла четыре гейма на подаче Мугурусы и проиграла один на своей. Дженнифер выполнила шесть эйсов и допустила две двойные ошибки, а Гарбинье семь раз подала навылет и три раза ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

Соперница Брэйди по полуфиналу определится в матче Симона Халеп (Румыния, 1) – Арина Соболенко (Беларусь, 7).

Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.
Второй круг
Дженнифер Брэйди (США, Q) – Гарбинье Мугуруcа (Испания, 9) – 6:7(5), 6:3, 6:4
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