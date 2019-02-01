Дубай. Брэйди обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал

Дженнифер Брэйди. Фото j48tennis.net

Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.



В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Прошедшая через квалификацию 24-летняя американка, занимающая в рейтинге WTA 52-е место, одержала волевую победу над 16-й ракеткой мира, 26-летней испанкой(9) со счетом 6:7(5), 6:3, 6:4.Матч продолжался 2 час 9 минут. За это время Брэйди выиграла четыре гейма на подаче Мугурусы и проиграла один на своей. Дженнифер выполнила шесть эйсов и допустила две двойные ошибки, а Гарбинье семь раз подала навылет и три раза ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Соперница Брэйди по полуфиналу определится в матче Симона Халеп (Румыния, 1) – Арина Соболенко (Беларусь, 7).Дженнифер Брэйди (США, Q) – Гарбинье Мугуруcа (Испания, 9) – 6:7(5), 6:3, 6:4