Дубай. Рыбакина обыграла Плишкову: обзор матча 1/4 финала (видео)

Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге 19-е место в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс нанесла поражение третьей ракетке мира, 27-летней чешке Каролине Плишковой со счетом

Соперницей Рыбакиной в полуфинале станет победительница матча Анетт Контавейт (Эстония) – Петра Мартич (Хорватия, 8).



20-летняя представительница Казахстана, занимающая в мировом рейтинге 19-е место в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс нанесла поражение третьей ракетке мира, 27-летней чешкесо счетом 7:6(1), 6:3 . Матч продолжался 1 час 41 минуту.Соперницей Рыбакиной в полуфинале станет победительница матча Анетт Контавейт (Эстония) – Петра Мартич (Хорватия, 8).