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Дубай. Рыбакина обыграла Плишкову: обзор матча 1/4 финала (видео)
20-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге 19-е место в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс нанесла поражение третьей ракетке мира, 27-летней чешке Каролине Плишковой со счетом7:6(1), 6:3. Матч продолжался 1 час 41 минуту.
Соперницей Рыбакиной в полуфинале станет победительница матча Анетт Контавейт (Эстония) – Петра Мартич (Хорватия, 8).

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