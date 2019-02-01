Дубай. Рыбакина нанесла поражение Плишковой и вышла в полуфинал

Елена Рыбакина. Фото j48tennis.net

Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.



В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.20-летняя представительница Казахстана, занимающая в мировом рейтинге 19-е место, нанесла поражение третьей ракетке мира, 27-летней чешкесо счетом 7:6(1), 6:3.За 1 час 41 минуту, проведенные на корте, Рыбакина взяла две подачи Плишковой и не удержала одну свою. На счету победительницы одиннадцать эйсов и четыре двойные ошибки, в Плишкова три раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Соперницей Рыбакиной в полуфинале станет победительница матча Анетт Контавейт (Эстония) – Петра Мартич (Хорватия, 8).Елена Рыбакина (Казахстан, SE) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 7:6(1), 6:3