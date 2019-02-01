Марсель. Циципас приступил к защите титула с победы над Имером

Теннис. ATP250. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд 769 670 евро. Одиночный разряд. 28 участников.

В Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом 769 670 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Действующий чемпион турнира, шестая ракетка мира 21-летний грек, посеянный под вторым номером, одержал победу над своим ровесником из Швеции, занимающим в мировом рейтинге 75-е место, со счетом 6:1, 6:3.Матч продолжался 1 час 11 минут. Циципас реализовал четыре брейк-пойнта из восьми возможных, а Имер не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. Стефанос не ошибался на подаче и выполнил шесть эйсов, а Микаэль два раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.За выход в полуфинал турнира Циципас сыграет против канадца, который выбил из борьбы поляка(8) – 6:3, 6:4.Стефанос Циципас (Греция, 2) – Микаэль Имер (Швеция) – 6:1, 6:3Вашек Поспишил (Канада, SR) – Хубер Хуркач (Польша, 8) – 6:3, 6:4