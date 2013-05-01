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Федерер перенес операцию на колене и не вернется до травяного сезона
Третья ракетка мира 38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер перенес операцию на правом колене.

«Правое колено уже какое-то время меня беспокоило. Я надеялся, что боль пройдет, но после осмотра и консультации с командой я решил перенести артроскопическую операцию, которую вчера сделали в Швейцарии.
После нее врачи подтвердили, что это было правильное решение. Они уверены в полном восстановлении», – написал Федерер в «твиттере».

Федерер пропустит турниры в Дубае (ОАЭ), Индиан-Уэллсе (США), Боготе (Колумбия), Майами (США), а также не сыграет на Открытом чемпионате Франции.


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