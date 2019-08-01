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Дубай. Контавейт обыграла Павлюченкову: обзор матча второго круга (видео)
24-я ракетка мира эстонка Анетт Контавейт в матче второго круга на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс одержала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой, занимающей в рейтинге WTA 31-е место, со счетом 7:6(5), 7:5. Матч продолжался 1 час 39 минут.
В четвертьфинале Контавейт сыграет с хорваткой Петрой Мартич (8).

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