Дубай. Контавейт обыграла Павлюченкову: обзор матча второго круга (видео)

Анетт Контавейт в матче второго круга на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс одержала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой, занимающей в рейтинге WTA 31-е место, со счетом

В четвертьфинале Контавейт сыграет с хорваткой Петрой Мартич (8).



24-я ракетка мира эстонкав матче второго круга на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс одержала победу над россиянкой, занимающей в рейтинге WTA 31-е место, со счетом 7:6(5), 7:5 . Матч продолжался 1 час 39 минут.В четвертьфинале Контавейт сыграет с хорваткой Петрой Мартич (8).