Дубай. Контавейт не пустила Павлюченкову в 1/4 финала

Анетт Контавейт. Фото j48tennis.net

Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.24-я ракетка мира, 24-летняя эстонкаодержала победу над 28-летней россиянкой, занимающей в рейтинге WTA 31-е место, со счетом 7:6(5), 7:5.За 1 час 39 минут игрового времени Контавейт сделала пять брейков и упустила четыре своих подачи. Анетт ни разу не подала навылет и допустила две двойные ошибки, а Павлюченкова выполнила шесть эйсов и совершила столько же двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 4:2 в пользу эстонской теннисистки.В четвертьфинале Контавейт будет противостоять хорватка(8), которая взяла верх над чешкой– 6:3, 6:3.Анетт Контавейт (Эстония) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:6(5), 7:5Петра Мартич (Хорватия, 8) – Барбора Стрыкова (Чехия, LD) – 6:3, 6:3