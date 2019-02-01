Дубай. Каролина Плишкова победила Кристину Младенович: обзор матча второго круга (видео)

Каролина Плишкова, посеянная под вторым номером, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс разгромила прошедшую через квалификацию француженку Кристину Младенович, занимающую в рейтинге WTA 38-е место, со счетом

За выход в полуфинал турнира Плишкова сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая была сильнее чешки Катержины Синяковой – 6:3, 6:3.

Третья ракетка мира чешка, посеянная под вторым номером, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс разгромила прошедшую через квалификацию француженку, занимающую в рейтинге WTA 38-е место, со счетом 6:1, 6:2 . Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.За выход в полуфинал турнира Плишкова сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая была сильнее чешки Катержины Синяковой – 6:3, 6:3.