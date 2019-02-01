Дубай. Мугуруса победила Кудерметову: обзор матча второго круга (видео)

Гарбинье Мугуруса в матче второго круга на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс в трех сетах сломила сопротивление прошедшей через квалификацию россиянки Вероники Кудерметовой, занимающей в рейтинге WTA 39-е место, со счетом

В 1/4 финала соперницей Мугурусы будет американка Дженнифер Брэйди.



16-я ракетка мира испанкав матче второго круга на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс в трех сетах сломила сопротивление прошедшей через квалификацию россиянки, занимающей в рейтинге WTA 39-е место, со счетом 7:5, 4:6, 6:4 . Поединок продолжался 2 часа 25 минут.В 1/4 финала соперницей Мугурусы будет американка Дженнифер Брэйди.