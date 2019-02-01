Дубай. Халеп победила Жабер: обзор матча второго круга (видео)

Симона Халеп, посеянная под первым номером, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс в трех сетах одолела Онс Жабер из Туниса, занимающую в мировом рейтинге 45-е место, со счетом

Следующей соперницей Халеп будет белоруска Арина Соболенко.



Вторая ракетка мира румынка, посеянная под первым номером, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс в трех сетах одолелаиз Туниса, занимающую в мировом рейтинге 45-е место, со счетом 1:6, 6:2, 7:6(7) . Теннисистки провели на корте 2 часа.Следующей соперницей Халеп будет белоруска Арина Соболенко.