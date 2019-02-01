Дубай. Халеп и Соболенко встретятся в 1/4 финала

Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Вторая ракетка мира, 28-летняя румынка, посеянная под первым номером, в трех сетах одолела 25-летнююиз Туниса, занимающую в мировом рейтинге 45-е место, со счетом 1:6, 6:2, 7:6(7).Теннисистки провели на корте 2 часа. За это время соперницы взяли по пять подач друг друга и выполнили по одному эйсу, при 'том Халеп допустила четыре двойные ошибки, а Онс – пять. Теперь счет в их личных встречах стал равный - 1:1.За выход в полуфинал турнира Халеп сыграет против белоруски(7), которая победила бельгийку Э– 6:4. 6:3.Симона Халеп (Румыния, 1) – Онс Жабер (Тунис (WC) -Арина Соболенко (Беларусь, 7) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:3