На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Мартен Фуркад – лидер общего зачета Кубка мира; Пидручный – 20-й
Сегодня, 19 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км.

С учетом ее результатов в общем зачете Кубка мира тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет француз Мартен Фуркад (752 очка) и опережает соотечественника Кентена Фийона Майе на 94 очка, норвежца Йоханнеса Бё на 122 очка.

Украинец Дмитрий Пидручный, не участвовавший в сегодняшней гонке, сохранил 20-е место. Артем Прима по-прежнему 23-й.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц (Италия). 19 февраля
Мужчины. Кубок мира. Общий зачет.
1. Мартен Фуркад (Франция) – 752 очка
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 658
3. Йоханнес Тингес Бё (Норвегия) – 630
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 580
5. Александр Логинов (Россия) – 570
6. Симон Дестье (Франция) – 536
7. Эмильен Жаклен (Франция) – 499
8. Бенедикт Долль (Германия) – 483
9. Йоханнес Дале (Норвегия) – 472
10. Ветле Сяастад Кристиансен (Норвегия) - 411

20 (20). Дмитрий Пидручный (Украина) – 254
23 (23). Артем Прима (Украина) – 199
52 (48). Антон Дудченко (Украина) – 60
74 (78). Сергей Семенов (Украина) - 17
87 (82). Руслан Ткаленко (Украина) - 2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Мартен Фуркад – лидер зачета индивидуальных гонок в Кубке мира, Пидручный – 30-й
Мартен Фуркад – лидер общего зачета Кубка мира по биатлону; Пидручный – 20-й
Француз Жаклен возглавил зачет гонок преследования; Прима поднялся на 20-е место
Мартен Фуркад – возглавляет общий зачета Кубка мира: Пидручный – 20-й
Мартен Фуркад – лидер спринтерского зачета Кубка мира: Пидручный – 17-й
Мартен Фуркад – лидер общего зачета Кубка мира; Пидручный – 20-й
Мартен Фуркад – лидер зачета индивидуальные гонок; Пидручный – 22-й
Мартен Фуркад возглавил общий зачет Кубка мира; Пидручный – 30-й
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Дубай. Халеп и Соболенко встретятся в 1/4 финала
Мартен Фуркад – лидер общего зачета Кубка мира; Пидручный – 20-й
Дубай. Каролина Плишкова не пустила Младенович в 1/4 финала
Дубай. Мугуруcа обыграла Кудерметову и в 1/4 финала встретится с Брэйди
Дубай. Бенчич проиграла Павлюченковой: обзор матча первого круга (видео)

Последние новости спорта

20:20

Пидручный и Меркушина побегут в сингл-миксте на чемпионате мира в Антхольце 118 | Биатлон

20:07

Дубай. Халеп и Соболенко встретятся в 1/4 финала 105 | Теннис

18:58

Юрай Санитра: Сейчас самое важное - хорошо подготовиться к эстафете 122 | Биатлон

18:50

Мужская сборная Норвегии – лидер Кубка наций; Украина - шестая 201 | Биатлон

18:39

Мартен Фуркад – лидер общего зачета Кубка мира; Пидручный – 20-й 120 | Теннис

18:31

Мартен Фуркад – лидер зачета индивидуальных гонок в Кубке мира, Пидручный – 30-й 114 | Биатлон

17:57

Мартен Фуркад: Очень горжусь, что по золотым медалям ЧМ меня опережает только Бьорндален 130 | Биатлон

17:37

Мартен Фуркад – чемпион мира в индивидуальной гонке; Семенов – 31-й 145 | Биатлон / Главные новости спорта

17:16

Даниэль Риккардо посвятил шлем Коби Брайанту 116 | Формула-1

17:05

Шеннон Бриггс: Уайлдер — жестокая машина. Я думаю, он разорвет Фьюри 131 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Дубай. Бенчич проиграла Павлюченковой: обзор матча первого круга (видео)

Дубай. Кенин проиграла Рыбакиной: обзор матча первого круга (видео)

Дубай. Свитолина проиграла Брэйди: обзор матча первого круга (видео)

Дубай. Мугуруса-Клейстерс: обзор матча первого круга (видео)

НБА. Топ-10 моментов Матча звезд НБА (Видео)

Роттердам. Монфис победил Оже-Альяссима: обзор финального матча (видео)

НБА. Марьянович достал мяч, который застрял в конструкции щита (видео)



Топ-новости недели

Мартен Фуркад – чемпион мира в индивидуальной гонке; Семенов – 31-й
Доротея Вирер – чемпионка мира в индивидуальной гонке; Меркушина – 11-я
Француз Жаклен – чемпион мира в гонке преследования; Прима – 24-й
Доротоя Вирер – чемпионка мира в гонке преследования; Пидгрушная – 13-я
Украинские «вольники» Арушанян и Михайлов – бронзовые призеры чемпионата Европы в Риме (+Видео)


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2020 (376)
Январь 2020 (616)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги