Мартен Фуркад – лидер общего зачета Кубка мира; Пидручный – 20-й





С учетом ее общем зачете Кубка мира тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет француз Мартен Фуркад (752 очка) и опережает соотечественника Кентена Фийона Майе на 94 очка, норвежца Йоханнеса Бё на 122 очка.



Украинец Дмитрий Пидручный, не участвовавший в сегодняшней гонке, сохранил 20-е место. Артем Прима по-прежнему 23-й.



Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц (Италия). 19 февраля

Мужчины. Кубок мира. Общий зачет.

1. Мартен Фуркад (Франция) – 752 очка

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 658

3. Йоханнес Тингес Бё (Норвегия) – 630

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 580

5. Александр Логинов (Россия) – 570

6. Симон Дестье (Франция) – 536

7. Эмильен Жаклен (Франция) – 499

8. Бенедикт Долль (Германия) – 483

9. Йоханнес Дале (Норвегия) – 472

10. Ветле Сяастад Кристиансен (Норвегия) - 411

…

20 (20). Дмитрий Пидручный (Украина) – 254

23 (23). Артем Прима (Украина) – 199

52 (48). Антон Дудченко (Украина) – 60

74 (78). Сергей Семенов (Украина) - 17

87 (82). Руслан Ткаленко (Украина) - 2 Сегодня, 19 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км.С учетом ее результатов тройка лидеров осталась прежней. Возглавляет зачет француз Мартен Фуркад (752 очка) и опережает соотечественника Кентена Фийона Майе на 94 очка, норвежца Йоханнеса Бё на 122 очка.Украинец Дмитрий Пидручный, не участвовавший в сегодняшней гонке, сохранил 20-е место. Артем Прима по-прежнему 23-й.1. Мартен Фуркад (Франция) – 752 очка2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 6583. Йоханнес Тингес Бё (Норвегия) – 6304. Тарьей Бё (Норвегия) – 5805. Александр Логинов (Россия) – 5706. Симон Дестье (Франция) – 5367. Эмильен Жаклен (Франция) – 4998. Бенедикт Долль (Германия) – 4839. Йоханнес Дале (Норвегия) – 47210. Ветле Сяастад Кристиансен (Норвегия) - 41120 (20). Дмитрий Пидручный (Украина) – 25423 (23). Артем Прима (Украина) – 19952 (48). Антон Дудченко (Украина) – 6074 (78). Сергей Семенов (Украина) - 1787 (82). Руслан Ткаленко (Украина) - 2