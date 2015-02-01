Дубай. Каролина Плишкова не пустила Младенович в 1/4 финала

еннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Третья ракетка мира, 27-летняя чешка, посеянная под вторым номером, разгромила прошедшую через квалификацию 26-летнюю француженку, занимающую в рейтинге WTA 38-е место, со счетом 6:1, 6:2.Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Плишкова взяла четыре подачи соперницы и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. На счету чешки четыре эйса и пять двойных ошибок, а Младенович один раз подала навылет и совершила восемь двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии чешка лидирует – 4:2.За выход в полуфинал турнира Плишкова сыграет или с соотечественницей Катержиной Синяковой (Q), или с Еленой Рыбакиной из Казахстана.Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Кристина Младенович (Франция, Q) – 6:1, 6:2