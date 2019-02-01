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Дубай. Мугуруcа обыграла Кудерметову и в 1/4 финала встретится с Брэйди
Дубай. Мугуруcа обыграла Кудерметову и в 1/4 финала встретится с БрэйдиВ Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

16-я ракетка мира, 26-летняя испанка Гарбинье Мугуруса (9) в трех сетах сломила сопротивление прошедшей через квалификацию 22-летней россиянки Вероники Кудерметовой, занимающей в рейтинге WTA 39-е место, со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 25 минут. Мугуруса сделала пять брейков и упустила четыре своих подачи. Гарбинье выполнила десять эйсов и допустила восемь двойных ошибок, а Кудерметова пять раз подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.

В 1/4 финала соперницей Мугурусы будет американка Дженнифер Брэйди (Q), которая была сильнее чешки Маркеты Вондроушовой - 4:6, 6:4, 6:1.

Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.
Второй круг
Гарбинье Мугуруcа (Испания, 9) – Вероника Кудерметова (Россия, Q) – 7:5, 4:6, 6:4
Дженнифер Брэйди (США, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:1
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