Дубай. Бенчич проиграла Павлюченковой: обзор матча первого круга (видео)

Белинда Бенчич (4) из Швейцарии в стартовом матче на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс потерпела поражение от россиянки Анастасии Павлюченковой, занимающей в рейтинге WTA 31-е место. Для победы со счетом

За выход в четвертьфинал соревнований Павлюченкова поспорит с Анетт Контавейт (Эстония).

Действующая чемпионка турнира, четвертая ракетка мира(4) из Швейцарии в стартовом матче на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс потерпела поражение от россиянки, занимающей в рейтинге WTA 31-е место. Для победы со счетом 1:6, 6:1, 6:1 россиянке потребовалось полтора часа.За выход в четвертьфинал соревнований Павлюченкова поспорит с Анетт Контавейт (Эстония).