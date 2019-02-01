Дубай. Кенин проиграла Рыбакиной: обзор матча первого круга (видео)

Софья Кенин, посеянная под пятым номером, потерпела поражение в стартовом матче на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, занимающей в мировом рейтинге 19-е место. Поединок продолжался 2 часа и завершился в пользу Рыбакиной со счетом

За выход в 1/4 финала Рыбакина сыграет против чешки Катержины Синяковой.





Седьмая ракетка мира, 21-летняя американка, посеянная под пятым номером, потерпела поражение в стартовом матче на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, занимающей в мировом рейтинге 19-е место. Поединок продолжался 2 часа и завершился в пользу Рыбакиной со счетом 6:7(2), 6:3, 6:3 За выход в 1/4 финала Рыбакина сыграет против чешки Катержины Синяковой.