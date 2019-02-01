Дубай. Свитолина проиграла Брэйди: обзор матча первого круга (видео)

Элина Свитолина, посеянная под третьим номером, потерпела поражение в стартовом матче на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс от прошедшей через квалификацию американки Дженнифер Брэйди, занимающей в рейтинге WTA 52-е место. Поединок длился ровно 1 час и завершился в пользу американки со счетом



Шестая ракетка мира украинка, посеянная под третьим номером, потерпела поражение в стартовом матче на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс от прошедшей через квалификацию американки, занимающей в рейтинге WTA 52-е место. Поединок длился ровно 1 час и завершился в пользу американки со счетом 6:2, 6:1