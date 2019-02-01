Дубай. Кенин проиграла Рыбакиной в стартовом матче и другие результаты

Софья Кенин. Фото j48tennis.net





Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде завершились матчи первого круга.Седьмая ракетка мира, 21-летняя американка, посеянная под пятым номером, потерпела поражение от 20-летней представительницы Казахстана, занимающей в мировом рейтинге 19-е место. Поединок продолжался 2 часа и завершился в пользу Рыбакиной со счетом 6:7(2), 6:3, 6:3.Кенин реализовала один брей-пойнт из пяти возможных, Рыбакина – четыре из десяти. Софья выполнила четыре эйса и совершила шесть двойных ошибок, а победительница семь раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.За выход в 1/4 финала Рыбакина сыграет против чешки(Q), которая была сильнее своей соотечественницы– 6:4, 4:6, 6:0.Елена Рыбакина (Казахстан, SE) – Софья Кенин (США, 5) – 6:7(2), 6:3, 6:3Катержина Синякова (Чехия, Q) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:4, 4:6, 6:0Арина Соболенко (Беларусь, 7) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 4:6, 6:1Анетт Контавейт (Эстония) – Сорана Кырстя (Румыния, Q) – 6:1, 6:3Кристина Младенович (Франция, Q) – Александра Саснович (Беларусь, Q) – 6:4, 6:3Петра Мартич (Хорватия, 8) – Се Су-Вей (Китайский Тайбэй, LL) – 6:4, 6:3