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Дубай. Кенин проиграла Рыбакиной в стартовом матче и другие результаты
Дубай. Кенин проиграла Рыбакиной в стартовом матче и другие результатыСофья Кенин. Фото j48tennis.net

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде завершились матчи первого круга.

Седьмая ракетка мира, 21-летняя американка Софья Кенин, посеянная под пятым номером, потерпела поражение от 20-летней представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, занимающей в мировом рейтинге 19-е место. Поединок продолжался 2 часа и завершился в пользу Рыбакиной со счетом 6:7(2), 6:3, 6:3.

Кенин реализовала один брей-пойнт из пяти возможных, Рыбакина – четыре из десяти. Софья выполнила четыре эйса и совершила шесть двойных ошибок, а победительница семь раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в 1/4 финала Рыбакина сыграет против чешки Катержины Синяковой (Q), которая была сильнее своей соотечественницы Каролины Муховой – 6:4, 4:6, 6:0.

Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.
Первый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, SE) – Софья Кенин (США, 5) – 6:7(2), 6:3, 6:3
Катержина Синякова (Чехия, Q) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:4, 4:6, 6:0
Арина Соболенко (Беларусь, 7) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 4:6, 6:1
Анетт Контавейт (Эстония) – Сорана Кырстя (Румыния, Q) – 6:1, 6:3
Кристина Младенович (Франция, Q) – Александра Саснович (Беларусь, Q) – 6:4, 6:3
Петра Мартич (Хорватия, 8) – Се Су-Вей (Китайский Тайбэй, LL) – 6:4, 6:3
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