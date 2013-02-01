Дубай. Бенчич сложила полномочия действующей чемпионки, проиграв Павлюченвой

Белинда Бенчич. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Действующая чемпионка турнира, четвертая ракетка мира 22-летняя(4) из Швейцарии потерпела поражение от 28-летней россиянки, занимающей в рейтинге WTA 31-е место. Для победы со счетом 1:6, 6:1, 6:1 россиянке потребовалось полтора часа.Бенчич выиграла четыре гейма на приеме и проиграла семь на своей подаче. Белинда один раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок, а Павлюченкова выполнила два эйса при девяти двойных. В их личном противостоянии лидером остается швейцарка – 4:1.За выход в четвертьфинал соревнований Павлюченкова поспорит с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния, Q) — Анетт Контавейт (Эстония).Анастасия Павлюченкова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария, 4) - 1:6, 6:1, 6:1