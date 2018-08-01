Дубай. Ястремская выбывает в первом круге

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



26-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская уступила прошедшей через квалификцию 22-летней россиянке Веронике Кудерметовой, занимающей в мировом рейтинге 39-е место. Поединок продолжался 2 часа 18 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 5:7, 6:3, 7:6(2).



Ястремская выиграла семь геймов на подаче Кудерметовой и проиграла восемь на своей. На счету Даяны три эйса и девять двойных ошибок, а Вероника четыре раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Это была третья победа россиянки в трех встречах с украинкой.



Во втором круге Кудерметовой предстоит встретится с испанкой



Напомним, немногим ранее



Таким, образом в одиночном разряде на Premier в Дубае украинок не осталось.



Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия)м - Даяна Ястремская (Украина) - 5:7, 6:3, 7:6(2) В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.26-я ракетка мира, 19-летняя украинкауступила прошедшей через квалификцию 22-летней россиянке, занимающей в мировом рейтинге 39-е место. Поединок продолжался 2 часа 18 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 5:7, 6:3, 7:6(2).Ястремская выиграла семь геймов на подаче Кудерметовой и проиграла восемь на своей. На счету Даяны три эйса и девять двойных ошибок, а Вероника четыре раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Это была третья победа россиянки в трех встречах с украинкой.Во втором круге Кудерметовой предстоит встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой Напомним, немногим ранее Элина Свитолина не смогла преодолеть барьер первого круга , разгромно проиграв представительнице США Дженнифер Брэйди.Таким, образом в одиночном разряде на Premier в Дубае украинок не осталось.Вероника Кудерметова (Россия)м - Даяна Ястремская (Украина) - 5:7, 6:3, 7:6(2)