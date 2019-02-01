На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Мугуруса высоко оценила игру Клейстерс после восьмилетней паузы
Мугуруса высоко оценила игру Клейстерс после восьмилетней паузыГарбинье Мугуруса. j48tennis.net

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над бельгийкой Ким Клейстерс со счётом 6:2, 7:6 (8:6) на старте турнира WTA категории Premie в Дубае. 36-летняя спортсменка не проводила официальные матчи с 2012 года.

«Она отлично сыграла, особенно в конце второго сета. Весёлый матч. Не знала, как будет действовать Клейстерс. Она невероятный игрок. И в определённый момент Ким сыграла великолепно. Это особые чувства. Думаю, она будет прибавлять от матча к матчу. Ким доставит нам проблемы», — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.

За выход в четвертьфинал Мугуруса поборется с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) - Вероника Кудерметова (Россия, Q).

Дубай. Мугуруса-Клейстерс: обзор матча первого круга (видео)
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Дубай. Мугуруса-Клейстерс: обзор матча первого круга (видео)
Дубай. Клейстерс проиграла Мугурусе в первом матче после возвращения
Мугуруса: Я не смогла найти свой ритм в матче с Флипкенс
Мугуруса: У Ястремской одни из самых мощных ударов, но в этот раз я играла лучше
Ухань. Свитолина Мугуруса: обзор матча второго круга (Видео)
Дубай. Ястремская проиграла Мугурусе: обзор матча первого круга (Видео)
Монтеррей. Мугуруса - Рыбарикова: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Клейстерс вышла в финал турнира в Майами
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Беккер объяснил, почему не может назвать Федерера лучшим теннисистом всех времен
Мугуруса высоко оценила игру Клейстерс после восьмилетней паузы
Свитолина: Постараюсь добыть золото Олимпийских игр для Украины
Дубай. Мугуруса-Клейстерс: обзор матча первого круга (видео)
Дубай. Клейстерс проиграла Мугурусе в первом матче после возвращения

Последние новости спорта

13:33

Герои спортивного года-2019. Голосование! 107 | Новости спорта

13:17

Уайлдер предупредил Фьюри: Наш бой будет короткий, но интересный 89 | Бокс

13:03

Фьюри: Только идиоты думают, что Уайлдера нельзя нокаутировать 91 | Бокс

12:51

Хирн: В реванше с Уайлдером Фьюри должен показать такое выступление, как против Кличко 81 | Бокс

12:35

Тайсон Фьюри: После боя с Уайлдером закинусь кокаином и пойду по проституткам 101 | Бокс

12:28

Беккер объяснил, почему не может назвать Федерера лучшим теннисистом всех времен 94 | Теннис

12:13

Мугуруса высоко оценила игру Клейстерс после восьмилетней паузы 82 | Теннис

11:45

Свитолина: Постараюсь добыть золото Олимпийских игр для Украины 103 | Теннис

11:32

Дубай. Мугуруса-Клейстерс: обзор матча первого круга (видео) 102 | Теннис / Видео

11:21

Дубай. Клейстерс проиграла Мугурусе в первом матче после возвращения 106 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

Дубай. Мугуруса-Клейстерс: обзор матча первого круга (видео)

НБА. Топ-10 моментов Матча звезд НБА (Видео)

Роттердам. Монфис победил Оже-Альяссима: обзор финального матча (видео)

НБА. Марьянович достал мяч, который застрял в конструкции щита (видео)

НБА. Джоэл Эмбиид и Тобиас Харрис – возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кэмерон Джонсон, Руди Гобер и Энтони Дэвис – возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Монпелье. Победа Монфиса над Поспишилом: обзор финального матча (Видео)



Топ-новости недели

Француз Жаклен – чемпион мира в гонке преследования; Прима – 24-й
Доротоя Вирер – чемпионка мира в гонке преследования; Пидгрушная – 13-я
Украинские «вольники» Арушанян и Михайлов – бронзовые призеры чемпионата Европы в Риме (+Видео)
Кубок IBU. 7-й этап. Юлия Журавок – бронзовый призер в спринте
Россиянин Логинов – чемпион мира в спринте; Пидручный - десятый


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2020 (337)
Январь 2020 (616)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги