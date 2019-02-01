Мугуруса высоко оценила игру Клейстерс после восьмилетней паузы

Гарбинье Мугуруса. j48tennis.net

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над бельгийкой Ким Клейстерс со счётом



«Она отлично сыграла, особенно в конце второго сета. Весёлый матч. Не знала, как будет действовать Клейстерс. Она невероятный игрок. И в определённый момент Ким сыграла великолепно. Это особые чувства. Думаю, она будет прибавлять от матча к матчу. Ким доставит нам проблемы», — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.



За выход в четвертьфинал Мугуруса поборется с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) - Вероника Кудерметова (Россия, Q).



Дубай. Мугуруса-Клейстерс: обзор матча первого круга (видео) Испанская теннисисткапрокомментировала победу над бельгийкойсо счётом 6:2, 7:6 (8:6) на старте турнира WTA категории Premie в Дубае. 36-летняя спортсменка не проводила официальные матчи с 2012 года.«Она отлично сыграла, особенно в конце второго сета. Весёлый матч. Не знала, как будет действовать Клейстерс. Она невероятный игрок. И в определённый момент Ким сыграла великолепно. Это особые чувства. Думаю, она будет прибавлять от матча к матчу. Ким доставит нам проблемы», — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.За выход в четвертьфинал Мугуруса поборется с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) - Вероника Кудерметова (Россия, Q).