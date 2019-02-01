На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Дубай. Мугуруса-Клейстерс: обзор матча первого круга (видео)
36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis в Дубае (ОАЭ) в матче первого круга проиграла 16-й ракетке мира, 26-летней испанке Гарбинье Мугурусе. Поединок продолжался 1 час 39 минут и завершился в пользу испанки со счетом 6:2, 7:6(8)
Клейстерс не выступала в туре с US Open 2012.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Дубай. Клейстерс проиграла Мугурусе в первом матче после возвращения
Дубай. Ястремская проиграла Мугурусе: обзор матча первого круга (Видео)
Ястремская проиграла Мугурусе на старте турнира в Дубае
Клейстерс вышла в финал турнира в Майами
Дубай. Мугуруса стала соперницей Свитолиной
Свитолина обыграла пятую ракетку мира на турнире в Дубае
Дубай. Свитолина отдала Мугурусе три гейма за выход в 1/4 финала
Дубай. Цуренко проиграла Халеп в третьем круге
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Беккер объяснил, почему не может назвать Федерера лучшим теннисистом всех времен
Мугуруса высоко оценила игру Клейстерс после восьмилетней паузы
Свитолина: Постараюсь добыть золото Олимпийских игр для Украины
Дубай. Мугуруса-Клейстерс: обзор матча первого круга (видео)
Дубай. Клейстерс проиграла Мугурусе в первом матче после возвращения
Дубай. Мугуруса-Клейстерс: обзор матча первого круга (видео)
НБА. Топ-10 моментов Матча звезд НБА (Видео)
Роттердам. Монфис победил Оже-Альяссима: обзор финального матча (видео)
НБА. Марьянович достал мяч, который застрял в конструкции щита (видео)
НБА. Джоэл Эмбиид и Тобиас Харрис – возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Последние новости спорта

13:33

Герои спортивного года-2019. Голосование! 107 | Новости спорта

13:17

Уайлдер предупредил Фьюри: Наш бой будет короткий, но интересный 89 | Бокс

13:03

Фьюри: Только идиоты думают, что Уайлдера нельзя нокаутировать 91 | Бокс

12:51

Хирн: В реванше с Уайлдером Фьюри должен показать такое выступление, как против Кличко 81 | Бокс

12:35

Тайсон Фьюри: После боя с Уайлдером закинусь кокаином и пойду по проституткам 101 | Бокс

12:28

Беккер объяснил, почему не может назвать Федерера лучшим теннисистом всех времен 94 | Теннис

12:13

Мугуруса высоко оценила игру Клейстерс после восьмилетней паузы 81 | Теннис

11:45

Свитолина: Постараюсь добыть золото Олимпийских игр для Украины 102 | Теннис

11:32

Дубай. Мугуруса-Клейстерс: обзор матча первого круга (видео) 102 | Теннис / Видео

11:21

Дубай. Клейстерс проиграла Мугурусе в первом матче после возвращения 106 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

Дубай. Мугуруса-Клейстерс: обзор матча первого круга (видео)

НБА. Топ-10 моментов Матча звезд НБА (Видео)

Роттердам. Монфис победил Оже-Альяссима: обзор финального матча (видео)

НБА. Марьянович достал мяч, который застрял в конструкции щита (видео)

НБА. Джоэл Эмбиид и Тобиас Харрис – возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кэмерон Джонсон, Руди Гобер и Энтони Дэвис – возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Монпелье. Победа Монфиса над Поспишилом: обзор финального матча (Видео)



Топ-новости недели

Француз Жаклен – чемпион мира в гонке преследования; Прима – 24-й
Доротоя Вирер – чемпионка мира в гонке преследования; Пидгрушная – 13-я
Украинские «вольники» Арушанян и Михайлов – бронзовые призеры чемпионата Европы в Риме (+Видео)
Кубок IBU. 7-й этап. Юлия Журавок – бронзовый призер в спринте
Россиянин Логинов – чемпион мира в спринте; Пидручный - десятый


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2020 (337)
Январь 2020 (616)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги