Дубай. Мугуруса-Клейстерс: обзор матча первого круга (видео)

Ким Клейстерс на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis в Дубае (ОАЭ) в матче первого круга проиграла 16-й ракетке мира, 26-летней испанке Гарбинье Мугурусе. Поединок продолжался 1 час 39 минут и завершился в пользу испанки со счетом

Клейстерс не выступала в туре с US Open 2012.



36-летняя бельгийская теннисисткана турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis в Дубае (ОАЭ) в матче первого круга проиграла 16-й ракетке мира, 26-летней испанке. Поединок продолжался 1 час 39 минут и завершился в пользу испанки со счетом 6:2, 7:6(8) Клейстерс не выступала в туре с US Open 2012.