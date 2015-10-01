Дубай. Сестры Киченок стартовали с победы

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинки(№36 в парном рейтинге WTA) и ее сестра(34) одержали победу над хорваткой(33) ииз Казахстана со счетом 4:6, 6:2, 10:4.Поединок продолжался 1 час 15 минут. Людмила и Надежда реализовали четыре брейк-пойнта из семи возможных, соперницы – три из девяти. Обе пары выполнили по два эйса, при этом украинки допустили три двойные ошибки, а Юрак и Шведова – шесть.Во втором круге сестры Киченок сыграют против седьмых сеяных китаянки Дуань Инъин (16) и Вероники Кудерметовой (29).