Дубай. Свитолина и Ястремская узнали имена первых соперниц

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $848 000 завершилась квалификация.



В турнире принимают участие две украинские теннисистки и обе в первом круге сыграют с теннисистками, ставшими победительницами квалификации.



Элина Свитолина, посеянная под третьим номером, в первом круге сыграет с американкой Дженнифер Брэйди, занимающей в рейтинге WTA 52-е место. Ранее спортсменки встречались один раз в 2016 году и тогда сильнее была украинка.



Первой соперницей Даяны Ястремской будет россиянка Вероника Кудерметова, занимающая в мировом рейтинге 39-е место. В их личном противостоянии лидирует россиянка – 2:0.



Действующая чемпионка турнира – швейцарка Белинда Бенчич.