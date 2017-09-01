Серена Уильямс: Моя дочь станет темнокожей женщиной, ей придется тяжело

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс призналась, что переживает из-за будущего дочери Олимпии.«Я думаю о неравенстве, о поле. Она станет темнокожей женщиной, ей придётся тяжело. Но я надеюсь, что всё будет не так плохо. Мне приходилось не так уж тяжело, в отличие от моей мамы. Надеюсь, дочери будет ещё немного проще. Её ждут испытания, и я хочу её к ним подготовить», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.В нынешнем сезоне Серена завоевала свой первый с 2017 года титул, победив на турнире в Окленде. В рейтинге WTA Серена занимает девятую строчку.Фото: instagram.com/serenawilliams