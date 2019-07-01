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Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на одну позицию, Марченко – на две
Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на одну позицию, Марченко – на двеАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 17 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В Топ-10 рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинге серб Новак Джокович, опережая испанца Рафаэля Надаля на 325 очков.
Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.

Украинский теннисист Сергей Стаховский поднялся со 152-го на 151-е место.
Илья Марченко поднялся на две позиции и теперь занимает 253-е место.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 17.02 2020 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9720 очков
2. (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  9395
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 7045
5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890
6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3885
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2600

151 (152). Сергей Стаховский (Украина) – 352
253 (255). Илья Марченко (Украина) – 180

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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