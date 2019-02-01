Роттердам. Монфис победил Оже-Альяссима: обзор финального матча (видео)

Гаэль Монфис в финале турнира ATP500 - ABN AMRO World Tennis Tournament в Роттердаме (Нидерланды) одержал победу над 19-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим в рейтинге ATP 21-е место, со счетом

Монфис отстоял свое чемпионское звание.





Девятая ракетка мира, 33-летний французв финале турнира ATP500 - ABN AMRO World Tennis Tournament в Роттердаме (Нидерланды) одержал победу над 19-летним канадцем, занимающим в рейтинге ATP 21-е место, со счетом 6:2, 6:4 . Поединок продолжался 1 час 26 минут.Монфис отстоял свое чемпионское звание.