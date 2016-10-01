Гаэль Монфис защитил звание чемпиона на турнире в Роттердаме

Теннис. ATP500.Роттердам (Нидерланды). Хард. Призовой фонд 2.155.295 евро. Одиночный разряд. 32 участника.

В Роттердаме (Нидерланды) на турнире ATP500 - ABN AMRO World Tennis Tournament с призовым фондом 2.155.295 евро в одиночном разряде состоялся финальный матч.Действующий чемпион турнира, девятая ракетка мира 33-летний француз(3) одержал победу над 19-летним канадцем, занимающим в рейтинге ATP 21- е место, со счетом 6:2, 6:4.Поединок продолжался 1 час 26 минут. Монфис реализовал четыре брейк-пойнта из одиннадцати имевшихся, Оже-Альяссим – один из двух. Гаэль пять раз подал навылет и избежал ошибок на подаче, а его соперник выполнил один эйс и пять раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.За победу в финале соревнований ABN AMRO World Tennis Tournament Монфис получит 406,840 евро призовых.Гаэль Монфис (Франция, 3) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:2, 6:4