Итальянский журналист оценил шансы Медведева, Циципаса и Зверева стать «Большой тройкой»





«Как много шансов у Циципаса, Медведева и Зверева стать будущей „Большой тройкой“? Смогут ли они заполнить пустоту после ухода Федерера, Надаля и Джоковича? Грек, россиянин и немец — молодые таланты, которые уже в юном возрасте достигли невероятных целей. Но сказать, что они станут будущей „Большой тройкой“, — это, пожалуй, чересчур.



Конечно, они примут эстафету у «Большой тройки» вместе с Домиником Тимом и, возможно, Ником Кирьосом. Они будут выигрывать титулы на «Шлемах» и «Мастерсах» и станут лидерами тенниса после завершения карьеры Федерером, Джоковичем и Надалем. Но по многим причинам они не смогут повторить путь «Большой тройки». И мы говорим не только о титулах и рекордах. Титулы и рекорды Роджера, Рафы и Новака практически невозможно превзойти.



«Большая тройка» выигрывала «Шлемы» так рано, потому что перед ними не было легенд, как у нынешнего поколения. Нынешние молодые игроки живут в их легендарное время и ощущают огромное давление.



Этот статус достигается не только победами. Справиться с давлением Медведеву, Циципасу и Звереву будет крайне сложно, но им нужно работать над своим наследием. Если у них это не получатся, то придёт поколение Янника Синнера», — в частности, говорится в статье. Итальянский журналист портала Tennis World USA Лоренцо Чиотти предположил, что россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас вряд ли смогут повторить успехи «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера , испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича «Как много шансов у Циципаса, Медведева и Зверева стать будущей „Большой тройкой“? Смогут ли они заполнить пустоту после ухода Федерера, Надаля и Джоковича? Грек, россиянин и немец — молодые таланты, которые уже в юном возрасте достигли невероятных целей. Но сказать, что они станут будущей „Большой тройкой“, — это, пожалуй, чересчур.Конечно, они примут эстафету у «Большой тройки» вместе с Домиником Тимом и, возможно, Ником Кирьосом. Они будут выигрывать титулы на «Шлемах» и «Мастерсах» и станут лидерами тенниса после завершения карьеры Федерером, Джоковичем и Надалем. Но по многим причинам они не смогут повторить путь «Большой тройки». И мы говорим не только о титулах и рекордах. Титулы и рекорды Роджера, Рафы и Новака практически невозможно превзойти.«Большая тройка» выигрывала «Шлемы» так рано, потому что перед ними не было легенд, как у нынешнего поколения. Нынешние молодые игроки живут в их легендарное время и ощущают огромное давление.Этот статус достигается не только победами. Справиться с давлением Медведеву, Циципасу и Звереву будет крайне сложно, но им нужно работать над своим наследием. Если у них это не получатся, то придёт поколение Янника Синнера», — в частности, говорится в статье.