Хуахин. Катерина Бондаренко не прошла в 1/2 финала в парном разряде

В Хуахине (Таиланд) на турнире WTA категории International в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Украинка Катерина Бондаренко (№563 в парном рейтинге WTA) со своей напарницей Тамарин Танасугарн (424) из Таиланда проиграли австрийке Барбаре Хаас (287) и австралийке Эллен Перес (53) со счетом 3:6, 4:6.



За 1 час 12 минут игрового времени Бондаренко и Танасугарн сделали два брейка и упустили четыре своих подачи. Они ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче, а их соперницы выполнили семь эйсов и допустили пять двойных ошибок.



Отметим, что в первом круге парного разряда завершила выступление Элина Свитолина (1215) вместе с представительницей Гонконга Кван Яу Нг (460), проиграв голладке Бибиан Шуфс (122) и китаянке Синьюнь Хан (58) – 6:7(6), 2:6.



В одиночном разряде



Таким образом, на турнире в Хуахине украинских теннисисток не осталось ни одиночном, ни в парном разряде.

В Хуахине (Таиланд) на турнире WTA категории International в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинка(№563 в парном рейтинге WTA) со своей напарницей(424) из Таиланда проиграли австрийке(287) и австралийке(53) со счетом 3:6, 4:6.За 1 час 12 минут игрового времени Бондаренко и Танасугарн сделали два брейка и упустили четыре своих подачи. Они ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче, а их соперницы выполнили семь эйсов и допустили пять двойных ошибок.Отметим, что в первом круге парного разряда завершила выступление Элина Свитолина (1215) вместе с представительницей Гонконга Кван Яу Нг (460), проиграв голладке Бибиан Шуфс (122) и китаянке Синьюнь Хан (58) – 6:7(6), 2:6.В одиночном разряде Свитолина выбыла в 1/4 финала, Бондаренко – в первом круге.Таким образом, на турнире в Хуахине украинских теннисисток не осталось ни одиночном, ни в парном разряде.