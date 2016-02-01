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Хуахин. Катерина Бондаренко не прошла в 1/2 финала в парном разряде
Хуахин. Катерина Бондаренко не прошла в 1/2 финала в парном разрядеВ Хуахине (Таиланд) на турнире WTA категории International в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Украинка Катерина Бондаренко (№563 в парном рейтинге WTA) со своей напарницей Тамарин Танасугарн (424) из Таиланда проиграли австрийке Барбаре Хаас (287) и австралийке Эллен Перес (53) со счетом 3:6, 4:6.

За 1 час 12 минут игрового времени Бондаренко и Танасугарн сделали два брейка и упустили четыре своих подачи. Они ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче, а их соперницы выполнили семь эйсов и допустили пять двойных ошибок.

Отметим, что в первом круге парного разряда завершила выступление Элина Свитолина (1215) вместе с представительницей Гонконга Кван Яу Нг (460), проиграв голладке Бибиан Шуфс (122) и китаянке Синьюнь Хан (58) – 6:7(6), 2:6.

В одиночном разряде Свитолина выбыла в 1/4 финала, Бондаренко – в первом круге.

Таким образом, на турнире в Хуахине украинских теннисисток не осталось ни одиночном, ни в парном разряде.
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