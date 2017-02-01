Хуахин. Свитолина зачехлила ракетку в 1/4 финала

В Хуахине (Таиланд) на турнире WTA категории International с призовым фондом $275 000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Четвертая ракетка мира, 25-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под первым номером, потерпела поражение от своей ровесницы из Японии Нао Хибино (8), занимающей в мировом рейтинге 84-е место. Поединок продолжался и завершился в пользу японки со счетом 6:4, 6:2.



Свитолина реализовала два брейк-пойнта из шести возможных, Хибино – пять из восьми. Элина выполнила два эйса и допустила три двойные ошибки, а ее соперница один раз подал навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии счет стал равный – 1:1.



За выход в полуфинал соревнований Хибино сыграет с победительницей матча Ван Цян (Китай, 3) – Леони Кюнг (Швейцария, Q).



Напомним, украинка



Теннис. WTA International. Хуахин (Таиланд). Хард. Призовой фонд $275 000. Одиночный разряд. 32 участницы.

1/4 финала

Нао Хибино (Япония, 8) – Элина Свитолина (Украина, 1) – 6:4, 6:2 В Хуахине (Таиланд) на турнире WTA категории International с призовым фондом $275 000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Четвертая ракетка мира, 25-летняя украинка, посеянная под первым номером, потерпела поражение от своей ровесницы из Японии(8), занимающей в мировом рейтинге 84-е место. Поединок продолжался и завершился в пользу японки со счетом 6:4, 6:2.Свитолина реализовала два брейк-пойнта из шести возможных, Хибино – пять из восьми. Элина выполнила два эйса и допустила три двойные ошибки, а ее соперница один раз подал навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии счет стал равный – 1:1.За выход в полуфинал соревнований Хибино сыграет с победительницей матча Ван Цян (Китай, 3) – Леони Кюнг (Швейцария, Q).Напомним, украинка Катерина Бондаренко выбыла из борьбы в первом круге Нао Хибино (Япония, 8) – Элина Свитолина (Украина, 1) – 6:4, 6:2