Хуахин. Свитолина вышла в 1/4 финала

Теннис. WTA International. Хуахин (Таиланд). Хард. Призовой фонд $275 000.. Одиночный разряд. 32 участницы.



В Хуахине (Таиланд) на турнире WTA категории International с призовым фондом $275 000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Четвертая ракетка мира, 25-летняя украинка, посеянная под первым номером, одержала победу над прошедшей через квалификацию ровесницей из Австралии, занимающей в рейтинге WTA 319-ю строчку, со счетом 6:1, 6:2Теннисистки провели на корте 57 минут. Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Элины пять эсов и одна двойная ошибка, а Сэндерс один раз подала навылет и совершила четыре двойных ошибки. Ранее теннисистки не встречались.За выход в полуфинал соревнований Свитолина сразится со своей ровесницей из Японии, занимающей в мировом рейтинге 84-е место, которая разгромила представительницу Таиланда(LL) – 6:0, 6:1.Элина Свитолина (Украина, 1) – Сторф Сэндерс (Австралия, Q) – 6:1, 6:2Нао Хибино (Япония, 8) – Пиангтарн Плипыч (Таиланд, LL) – 6:0, 6:1