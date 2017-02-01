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Хуахин. Свитолина вышла в 1/4 финала
Хуахин. Свитолина вышла в 1/4 финалаВ Хуахине (Таиланд) на турнире WTA категории International с призовым фондом $275 000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Четвертая ракетка мира, 25-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под первым номером, одержала победу над прошедшей через квалификацию ровесницей из Австралии Сторф Сэндерс, занимающей в рейтинге WTA 319-ю строчку, со счетом 6:1, 6:2

Теннисистки провели на корте 57 минут. Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Элины пять эсов и одна двойная ошибка, а Сэндерс один раз подала навылет и совершила четыре двойных ошибки. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в полуфинал соревнований Свитолина сразится со своей ровесницей из Японии Нао Хибино, занимающей в мировом рейтинге 84-е место, которая разгромила представительницу Таиланда Пиангтарн Плипыч (LL) – 6:0, 6:1. 

Теннис. WTA International. Хуахин (Таиланд). Хард. Призовой фонд $275 000.. Одиночный разряд. 32 участницы.
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 1) – Сторф Сэндерс (Австралия, Q) – 6:1, 6:2
Нао Хибино (Япония, 8) – Пиангтарн Плипыч (Таиланд, LL) – 6:0, 6:1
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