Роттердам. Эванс не пустил Хачанова в 1/4 финала

В Роттердаме (Нидерланды) на турнире ATP500 - ABN AMRO World Tennis Tournament с призовым фондом 2.155.295 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



29-летний британец Даниэль Эванс, занимающий в рейтинге ATP 33-е место, нанес поражение 17-й ракетке мира, 23-летнему россиянину Карену Хачанову со счетом 4:6, 6:3, 6:4.



За 2 часа 8 минут, проведенные на корте Эванс выиграл три гейма на подаче Хачанова и проиграл два на своей. Даниэль выполнил три эйса и допустил столько же двойных ошибок, а Карен пять раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.



В 1/4 финала соперником Даниэля Эванса будет или действующий чемпион турнира француз Гаэль Монфис (3), или его соотечественник Жиль Симон.



Теннис. ATP500.Роттердам (Нидерланды). Хард. Призовой фонд 2.155.295 евро. Одиночный разряд. 32 участника.

Второй круг

Даниэль Эванс (Великобритания) – Карен Хачанов (Россия) – 4:6, 6:3, 6:4