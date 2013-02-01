Роттердам. Димитров зачехлил ракетку во втором круге (+Видео)

В Роттердаме (Нидерланды) на турнире ATP500 - ABN AMRO World Tennis Tournament с призовым фондом 2.155.295 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



22-я ракетка мира, 28-летний болгарин Григор Димитров проиграл 19-летнему канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, занимающему в мировом рейтинге 21-е место. Поединок продолжался 1 час 17 минут и завершился в пользу канадца со счетом 6:4, 6:2.



Димитров взял одну подачу Оже-Альяссима и упустил четыре своих. Григор выполнил один эйс и допустил две двойные ошибки, а Феликс четыре раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии канадец лидирует со счетом 2:0.



В 1/4 финала соперником Оже-Альяссима станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 2) – Аляж Бежене (Словения).



Теннис. ATP500.Роттердам (Нидерланды). Хард. Призовой фонд 2.155.295 евро. Одиночный разряд. 32 участника.

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:2

