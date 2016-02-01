Санкт-Петербург. Йоханна Конта на старте потерпела поражение от 159-й ракетки мира

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $848 000 у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



14-я ракетка мира, 28-летняя британка Йоханна Конта, посеянная под четвертым номером, потерпела поражение от 23-летней француженки Осеан Доден, занимающей в рейтинге WTA 159-ю строчку. Поединок длился 1 час 27 минут и завершился в пользу француженки со счетом 6:3, 6:4.



Конта не смогла реализовать ни одного из двух своих брейк-пойнтов, в то время, как Доден реализовала два из четырех. Йоханна выполнила один эйс и дважды ошиблась при подаче, а француженка семь раз подала навылет и совершила семь двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.



Соперница Доден по второму кругу определится в матче Елена Рыбакина (Казахстан, 8) – Фиона Ферро (Франция, LL).



Теннис. WTA Premier. Санкт-Петербург (Россия). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 32 участницы.

Первый круг

Осеан Доден (Франция, Q) - Йоханна Конта (Великобритания, 4) – 6:3, 6:4