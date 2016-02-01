Санкт-Петербург. Корне разгромила Остапенко в первом круге

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier - St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $848 000 у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Прошедшая через квалификацию 30-летняя француженка Ализе Корне, занимающая в рейтинге WTA 61-е место, разгромила 40-ю ракетку мира, 20-летнюю Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:1, 6:2.



За 1 час 2 минуты игрового времени Корне реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных и отыграла оба брейк-пойнта соперницы. На счету победительницы два эйса и столько же двойных ошибок, а Остапенко ни разу не подала навылет и совершила восемь двойных ошибок.



ВО втором круге Корне предстоит встретится с Марией Саккари (6) из Греции, которая победила россиянку Виталию Дьяченко (Q) – 3:6, 6:4, 6:7(3)



Теннис. WTA Premier. Санкт-Петербург (Россия). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 32 участницы.

Первый круг

Ализе Корне (Франция, Q) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:1, 6:2

Мария Саккари (Греция, 6) – Виталий Дьяченко (Россия, Q) – 3:6, 6:4, 6:7(3)