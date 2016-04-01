Хуахин. Катерина Бондаренко не смогла пройти во второй круг

В Хуахине (Таиланд) на турнире WTA категории International с призовым фондом $275 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



33-летняя украинка Катерина Бондаренко, занимающая в мировом рейтинге 495-ю строчку, проиграла 42-й ракетке мира, 28-летней польке Магде Линетт, посеянной под пятым номером. Поединок продолжался 1 час 6 минут и завершился в пользу польки со счетом 6:2, 6:2.



Бондаренко взяла две подачи Линетт и упустила шесть своих. Катерина ни разу не подала навылет и совершила семь двойных ошибок против пяти эйсов и трех двойных у соперницы.



Во втором круге Линетт сыграет против китаянки Пэн Шуай, которая разгромила свою соотечественницу Юань Юэ – 6:1, 6:0.



Теннис. WTA International. Хуахин (Таиланд). Хард. Призовой фонд $275 000.. Одиночный разряд. 32 участницы.

Первый круг

Магда Линетт (Польша, 5) – Катерина Бондаренко (Украина, SR) – 6:2, 6:2

Пэн Шуай (Китай) – Юань Юэ (LD) – 6:1, 6:0 В Хуахине (Таиланд) на турнире WTA категории International с призовым фондом $275 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.33-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 495-ю строчку, проиграла 42-й ракетке мира, 28-летней польке, посеянной под пятым номером. Поединок продолжался 1 час 6 минут и завершился в пользу польки со счетом 6:2, 6:2.Бондаренко взяла две подачи Линетт и упустила шесть своих. Катерина ни разу не подала навылет и совершила семь двойных ошибок против пяти эйсов и трех двойных у соперницы.Во втором круге Линетт сыграет против китаянки, которая разгромила свою соотечественницу– 6:1, 6:0.Магда Линетт (Польша, 5) – Катерина Бондаренко (Украина, SR) – 6:2, 6:2Пэн Шуай (Китай) – Юань Юэ (LD) – 6:1, 6:0