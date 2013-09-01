Роттердам. Фоньини проиграл Хачанову в первом круге, Рублев обыграл Басилашвили

В Роттердаме (Нидерланды) на турнире ATP500 с призовым фондом 2.155.295 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Одиннадцатая ракетка мира, 32-летний итальянец Фабио Фоньини, посеянный под пятым номером, потерпел поражение от 23-летнего россиянина Карена Хачанова, занимающего в мировом рейтинге 17-е место. Поединок продолжался 1 час 19 минут и завершился в пользу россиянина со счетом 6:3, 6:3.



Фоньини реализовал свой единственный брейк-пойнт, Хачанов – четыре из семи. На счету итальянца один эйс и три двойные ошибки, а россиянин семь раз подал навылет и избежал ошибок на подаче. Благодаря этой победе Хачанов вышел в лидеры в их личном противостоянии – 2:1.



Следующим соперником Хачанова будет британец Даниэль Эванс, который был сильнее немца Филиппа Кольшрайбера (Q) – 6:3, 7:5



Теннис. ATP500.Роттердам (Нидерланды).Хард. Призовой фонд 2.155.295 евро. Одиночный разряд. 32 участника.

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) – Фабио Фоньини (Италия, 5) – 6:3, 6:3

Андрей Рублев (Россия, 7) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:2, 6:3

Феликс Оже-Альясим (Канада) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 1:6, 6:3

Аляж Бедене (Словения) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:2, 6:4

Александр Бублик (Казахстан) – Грегуар Баррер (Франция, Q) – 6:3, 6:7, 6:4